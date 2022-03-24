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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sera Kent Projesi incelendi

İHA

Sera Kent Projesi incelendi

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan Sera Kent ilk etap çalışmaları, hummalı bir şekilde devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan Sera Kent çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent Projesi ilk etap yapım çalışmalarında sona gelindi. Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası çalışmaların geçtiğimiz ay başladığı bölgede, yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığı alanı beraberindekilerle inceleyen Kuş, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin kısa süre içinde hayata geçirilmesi için hızlanma talimatı da veren Kuş, sera kent ile ilerleyen etaplarla birlikte binlerce kişiye iş istihdamı sağlayacaklarını belirtti.
Sera Kent için söz verdilerini ve projenin seçim vaatlerinden biri olduğunu belirten Kuş, “Çok şükür bir sözümüzü daha yerine getirdik. İlçemizin gençlerine istihdam oluşturacak bu çalışmamız tamamlanma aşamasında. Bu daha 1. Etap. İnşallah uzun soluklu düşünüp, binlerce kişiyi istihdam edecek boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Eyyübiye için gece gündüz çalışırken bu traz istihdam projeleri ile bir nebze de olsa istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sera kent projemiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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