Otomobili tüfekle tarayıp 2 kişiyi öldüren 3 şüpheli yakalandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ölen Murat Yılmaz (50) ile akrabası İbrahim Kızılok'um (24) cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerinin 10 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Şubat'ta meydana geldi. Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinden Mersin´e gitmekte olan Murat Yılmaz´ın kullandığı 34 BKG 893 plakalı otomobile Akziyaret Mahallesi yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Murat Yılmaz ile yanında bulunan İbrahim Kızılok hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler olayın ardından kaçtıkları plakasız otomobil ile kaza yaptı. Kaza sonrası otomobili bırakan şüpheliler, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

DRON DESTEKLİ OPERASYON

2 kişinin ölümüne neden olan cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Siverek ilçesindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Cinayete karışan Şefika Üzer, İbrahim Halil Üzer ve Siraç İnanır´ın kimliklerini saptayan ekipler, dron destekli operasyonda şüphelilerin gizlendiği yeri tespit etti. Jandarmanın `dur´ ihtarına ve havaya açılan uyarı atışına rağmen süpheliler, olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 10 kiometrelik takibi sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında daha önceden bulunan husumetten dolayı cinayet işledikleri öğrenilen 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-03-24 18:02:17



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