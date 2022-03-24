Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

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Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG adına faaliyet yürüten ve işbirlikçilik yapan üyelerin yakalanması için çalışma başlattı. Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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