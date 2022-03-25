Şanlıurfa’da marketlerde şeker denetimi

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, toz şeker stoklandığı yönündeki iddiaların ardından yaptığı denetimlerde sevkiyatta sorun yaşayan marketlere “Vatandaşı mağdur etmeyin” uyarısı yaptı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığının açıklamaları sonrası son zamanlarda görülen toz şeker stokçuluğuna karşı harekete geçti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen ekipler, raflarda şeker kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde market depolarını da inceleyen ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Bazı marketlerin raflarında şeker olmadığı ve sevkiyatta sorun yaşadığını tespit eden zabıta ekipleri, vatandaşın mağdur edilmesi halinde ağır yaptırım uygulanacağını ifade etti.

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