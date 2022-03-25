Şanlıurfa Valisi Erin, yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 1824 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle, özel bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları ziyaret etti.
Bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet eden Vali Erin, yaşlıların kendisine ilettiği taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi. Kültürümüz, gelenek göreneklerimiz ve dinimizde yaşlılara büyük önem verildiğini hatırlatan Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Bizler için büyük birer nimet ve bereket vesilesi olan yaşlılarımızı ziyaret ederek, hayır dualarını aldık.” ifadelerini kullandı.
Vali Erin’e ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici de eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.