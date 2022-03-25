Şanlıurfa'da kayıp Muharrem, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, 3 gündür haber alınamayan Muharrem Aksan'ın (16) boş arazide, mermi izi olan cansız bedeni bulundu.
Olay, dün akşam Çalışkan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Muharrem Aksan, 3 gün önce kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranan Aksan, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan'a ait olduğunu belirledi. Muharrem Aksan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-03-25 13:49:46
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