Aydınlatma çalışmalarıyla Şanlıurfa ışık saçıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde dekoratif aydınlatma ve ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde ışıklandırma ve aydınlatma çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi görsel bir şölen oluşturan aydınlatma çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Vatandaşların akşam saatlerinde gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini gerçekleştirebilecekleri, sürücülerin aydınlatma çalışmalarıyla daha güvenli yol kat edecekleri çalışmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yapılan çalışmalarla Açıksu Caddesi, Hilvan İnönü Caddesi, Siverek Adnan Menderes Caddesi, Viranşehir Eski Urfa Caddesi, Ceylanpınar, Akçakale, Harran, Halfeti, Birecik Prestij Caddeleri dekoratif aydınlatmanın ardından daha güzel bir görünüme kavuştu.

Aydınlatma çalışmalarının caddelere farklı bir görünüm kazandırdığını belirten esnaf ve vatandaşlar hem estetik açıdan hem de güvenlik açısından yapılan ışıklandırma çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

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