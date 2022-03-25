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Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada

DHA

Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da bir elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu patladı. Patlama çevrede korkuya neden olurken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Uğurlu Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu bugün büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alev topuna dönen trafo korkuya neden oldu. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri de trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenme sonrası ısınmasından kaynaklandığını belirtti. Trafonun patlama anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-03-25 18:33:54

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