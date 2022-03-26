Afyonkarahisar’dan Şanlıurfa’ya gelen gençler şehri geziyor

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından uygulanan “Kültürlerin Harmanlanması Projesi” çerçevesinde, Afyonkarahisar’dan Şanlıurfa’ya gelen 25 genç, şehrin tarihi ve turistik yerlerini geziyor.

Şanlıurfa ve Afyonkarahisar Valiliği organizasyonu ile kente gelen gençlerin kültür gezisi, Göbeklitepe, Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi, tarihi çarşılar ve Balıklıgöl ziyaretiyle başladı.

Akşam saatlerinde Vali Yardımcısı ve ŞURKAV II. Başkanı Yeliz Yıldızhan tarafından valilikte kabul edilen gençler, katıldıkları geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. İlk kez Şanlıurfa’ya gelen gençler, 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehirde bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, Şanlıurfa Valiliği’ne ve ŞURKAV’a teşekkür ettiler. Şanlıurfa’nın tanıtımına her yönden katkı sunan ŞURKAV, Afyonkarahisar’dan gelen gençleri üç gün boyunca ağırlayacak. Gezi programı çerçevesinde Halfeti, Harran, Kent Müzesi, Mutfak Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Eyyüp Peygamber Makamı ve farklı ören yerlerini ziyaret edecek olan gençler, gezilerinin son gününde sıra gecesi etkinliğine katılacak. Şanlıurfa’da dolu dolu üç gün geçirecek olan Afyonkarahisarlı gençler, 27 Mart 2022 günü memleketlerine uğurlanacak.

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