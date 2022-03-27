Şanlıurfa’da hasta yakınları sağlık çalışanını darp etti Polis 3 hasta yakınını gözaltına aldı

Şanlıurfa’da hastalarını enjeksiyon odasına götüren 3 kişinin sıra bekleme nedeniyle çıkan kavgada hemşireyi darp ettikleri iddia edildi. Başına darbe alan hemşire aynı hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde yaşandı. Doktor kontrolünden sonra hastalarını enjeksiyon odasına götüren hasta yakınları ile aynı odada görevi hemşire Remzi Yüzücü arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında 3 hasta yakını hemşire Remzi Yüzücü’yü darp etti. Başına aldığı darbelerle yaralanan hemşire aynı hastanede tedavi altına alınırken olaya karıştığı belirlenen 3 hasta yakını gözaltına alındı.



Vali sosyal medya hesabından duyurdu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bu akşam Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personelimizin darp edildiği olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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