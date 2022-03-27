Hasta yakınları hemşireyi darbetti: 3 gözaltı



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, 3 hasta yakını, damar yolu açılmasıyla ilgili çıkan tartışmada hemşire Remzi Yüzücü'yü darbetti. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste görevli hemşire Remzi Yüzücü, damar yolunu açılmasını istenen hasta yakınına, farklı bir hastaya baktığını ve ardından kendilerine müdahale edeceğini söyledi. İddiaya göre, bu nedenle çıkan tartışmada hemşire hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbeler ile yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Darp raporu alan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olaya müdahale eden polisler ise hasta yakını olduğu belirtilen Güney D., Sadık D. ve Yasemin V.'yi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Vali Erin, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Arş. Hastanesinde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" paylaşımını yaptı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-03-27 11:57:47



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