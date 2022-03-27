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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozova'da eğitime tam destek

İHA

Bozova'da eğitime tam destek

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy bu yıl LGS ve TYT sınavına girecek olan 8’ci ve 12’ci sınıflar için eğitim desteğinde bulundu. Sınava girecek olan öğrenciler için deneme sınavı kitapçıkları hazırlatarak 45 okulda toplam bin 625 öğrenciye deneme sınavı yapıldı.
Belediye Başkanı Suphi Aksoy, her zaman olduğu gibi gençlere ve eğitime destek vermeye devam ediyor. Bu yıl sınavlara girecek olan 8’ci sınıflar LGS deneme ve üniversite sınavına girecek 12’ci sınıflar için TYT deneme sınav kitapçıklarını hazırlatarak okullarda deneme sınavı yapılmasını sağladı. Eğitime her zaman destek vereceklerini belirten Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı açıklamada," Öğrencilerimizin başarılarına başarı katmaları adına belediye olarak hazırlatmış olduğumuz deneme kitapçıklarımızı tüm okullarımıza dağıttık. Yapılan deneme sınavında öğrencilerimiz hem bilgilerini hem de yapılacak olan sınavlar öncesi kendilerini sınamış oldular" dedi.
Belediye Başkanı Suphi Aksoy, göreve geldiği ilk günden bu yana her alanda olduğu gibi eğitime desteklerini aksatmadan sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kariyerlerini daha iyi lise ve üniversitelerde yapmaları adına gerekli tüm desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Okullarımızda eğitim gören 8 ve 12’nci sınıflardaki öğrencilerimize gerekli desteklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler büyük mutluluk yaşadı
Bozova ilçe genelinde gerçekleştirilen LGS ve TYT sınavı öncesi ve sonrasında sınava giren öğrencilerden Belediye Başkanı Suphi Aksoy’a teşekkür. Öğrenciler, "Bugün gerçekleştirilen deneme sınavı için destek ve katkıda bulunan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılacak olan LGS ve TYT sınavı öncesinde böylesi önemli bir sınavın yapılması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. İnşallah yapılacak genel sınav bize ve ilçemize yakışacak bir başarı elde ederiz. Bizlere destek veren başta belediye başkanımız Suphi Aksoy, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.
Okullarda yapılan sınav ile ilgili okul iderecileri ise, "Sınav öncesinde yapılan deneme sınavı öğrencilerimizin motivasiyonu için büyük bir önem arz etmektedir. Deneme sınavın yapılmasında belediye başkanımız Suphi Aksoy’a çok teşekkür ediyoruz" diye konustular.

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