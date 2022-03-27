Kontrolden çıkan İran plakalı araç şarampole devrildi: 4 yaralı

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Şanlıurfa’da kontrolden çıkan İran plakalı araç şarampole devrildi. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin karayolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı. Amirreeza Saadat N. yönetimindeki İran plakalı Toyota marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Amirreeza Saadat N. ile araçta bulunan eşi Pirasa N. ve 5 yaşındaki çocukları Vıda N. ile 1 yaşındaki çocukları Kayan Saadat N. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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