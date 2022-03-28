Şanlıurfa'da hemşirenin darp edilmesi olayında 2 tutuklama

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Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

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