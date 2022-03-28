Şanlıurfa´da hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da hemşire Remzi Yüzücü´yü darbetiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Güney Dedecan ile Sadık Dedecan, tutuklandı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen olayda acil serviste görevli hemşire Remzi Yüzücü, damar yolunun açılması istenen hasta yakınına, farklı bir hastaya baktığını ve ardından kendilerine müdahale edeceğini söyledi. İddiaya göre, bu nedenle çıkan tartışmada hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayın ardından hasta yakınları Güney Dedecan, Sadık Dedecan ve Yasemin V., polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güney ve Sadık Dedecan tutuklandı, Yasemin V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-03-28 14:17:25



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