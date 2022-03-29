Şanlıurfa’da ‘robotik kodlama odası’ açıldı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir lisesi de oluşturulan "Robotik Kodlama Odası" öğrencilerin hizmetine açıldı.

Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiye büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin teknolojik çalışmalardan yararlanabilmeleri için eğitime yönelik desteklerini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi’nde oluşturulan ‘’Robotik Kodlama Odası’’ öğrencilerin hizmetine sunuldu. Teknoloji ile yakından ilgilenen öğrencilerin talepleri doğrultusunda dekorasyon çalışması tamamlanan Robotik Kodlama Odası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğrenciler tarafından hazırlanan robotik çalışmaları yakından inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin hazırladığı proje çalışmalarına hayran kalan Başkan Beyazgül, her zaman öğrencilere destek vereceklerini ifade etti.

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