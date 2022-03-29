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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kuş, yol çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Kuş, yol çalışmalarını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, doğalgaz hat döşeme çalışmaları nedeniyle deforme olmuş yollarda yürütülen çalışmaları, yerinde inceledi.
Başkan Kuş’un girişimleriyle ilçeye kazandırılan doğalgaz sonrası deforme olmuş yollar, bir bir yapılmaya başlandı. Doğalgaz yetkililerinin ilgili testlerini tamamlamasının ardından, doğalgaz çalışmalarının yürütüldüğü sokakları adeta şantiyeye çeviren ekipler, toplam 150 bin metre karelik kilitli beton parke yapım ve onarım çalışmalarına başladı.
Mevsim şartları da göz önüne alınarak başlatılan çalışmaları, Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve Meclis Üyeleri Ahmet Çoban, Abdullah Samak ve İbrahim Halil Güneş’le birlikte inceleyen Başkan Kuş, vatandaşların doğalgaz çalışmalarından dolayı yaşadıkları mağduriyetlerin önüne geçeceklerini belirtti.
Başkan Kuş, ''Eyyübiye ilçemize doğalgaz sözümüz vardı. Doğalgazla ilgili ilk etapta 5 mahallemizde çalışmalar tamamlandı. Bu yıl içinde de 8 mahallemize daha doğalgaz gelecek inşallah. Tabi doğalgaz hat döşeme çalışmaları nedeniyle yollar bozuldu ve deforme oldu. Bizler hem ilgili firmanın çalışmalarını tamamlanmasını bekledik hem de mevsim şartlarını da göz önüne aldık. Çok şükür sokaklarımızı şantiyeye çevirmiş durumdayız. Kısa süre içinde çalışmaları tamamlayıp, vatandaşlarımızın mağduriyetini bir bir gidereceğiz'' dedi.

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