Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet A., dün öğle saatlerinde sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. İddiaya göre, Mehmet A. burada kız çocuğuna tacizde bulundu. Küçük kızın bağırması üzerine gelen aile üyeleri ile mahalleli, Mehmet A.'ya sopalarla saldırdı. Bir dükkana sığınan Mehmet A., gelen polis ekiplerince zırhlı araca konularak emniyete götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. bugün güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-03-29 13:29:35



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