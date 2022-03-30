Şanlıurfa’da geri dönüşüm tesisi kuruluyor

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçe Belediyesi israfın önüne geçmek ve tasarruf sağlamak adına ilçede ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde atık yönetim sistemini çevreci hale getirmek amacıyla, geri dönüşüm tesisi kuruyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan “ Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde 6 bin metrekarelik alanda geri dönüşüm tesisi kurmak adına harekete geçen Eyyübiye Belediyesi, tesisin temelini sessiz sedasız bir şekilde atıp, çalışmalara başladı. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına hizmete açılacak tesiste devam eden çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Çoban, Abdullah Samak ve İbrahim Halil Güneş’le birlikte tesiste incelemelerde bulunup, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçeye bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ''İsrafın önüne geçmek adına Sıfır Atık Projemizin ikinci etabının da temelini attık. Şanlıurfa’da ilk sıfır atık projesini başlatan belediye olarak, bu konudaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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