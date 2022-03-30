Cinayetten 6 ay sonra taş ocağında sahte kimlikle çalışırken yakalandı

Türkiye garantör ülke olur mu?

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 6 ay önce Bedih Zenciroğlu'nu (48) öldürüp, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nu (22) yaralayarak kaçan Bahri Uluğ, sahte kimlikle çalıştığı taş ocağında yakalandı.

Viranşehir'e bağlı Dağyanı Mahallesi'nde, 12 Ekim 2021'de, Bedih Zenciroğlu'nun kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobile ateş açıldı. Saldırıda Bedih Zenciroğlu hayatını kaybetti, yanındaki oğlu İbrahim ise yaralandı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, saldırıyı yapan kişinin Bahri Uluğ olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 6 ay sonra Uluğ'un sahte kimlikle Abdurahmandede Mahallesi'ndeki taş ocağında gece bekçisi olarak çalıştığını tespit etti. Ocağa operasyon düzenleyen ekipler, Uluğ'u yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Bahri Uluğ, sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-03-30 14:24:53



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