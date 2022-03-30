Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu: 1-2

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Akın Karabacak, İsmail Ertunç
ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Vedat (Dk. 65 Samed), Behlül, Erkan, Sinan (Dk. 76 Hüseyin), Burak (Dk. 46 Caner), Dilaver, Mustafa (Dk. 65 Ferhan), Fırat (Dk. 76 Şiyar), Muhammet, Feyyaz
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Azad (Dk. 90 Uğur), Niyazi (Dk. 65 Yılmaz), Artun (Dk. 85 Özgür Can), Hakan, Alperen (Dk. 85 Sinan), Gökhan, Eren (Dk. 90 Cengiz), Volkan, Sefa, Erman
GOLLER: Dk. 24 Dilaver (Şanlıurfaspor), Dk. 49 Alperen, Dk. 77 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu´na 2-1 mağlup oldu.
24´üncü dakikada Şanlıurfaspor´un kazandığı penaltı atışını kullanan Dilaver, topu ağlara gönderdi: 1-0.
49´uncu dakikada ceza alanında topla buluşan Alperen'in sert şutu filelerle buluştu: 1-1.
77´nci dakikada Gökhan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yılmaz'ın vuruşu ağlara gitti: 1-2.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-03-30 16:49:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.