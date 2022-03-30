Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu: 1-2

Kayseri İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Akın Karabacak, İsmail Ertunç

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Vedat (Dk. 65 Samed), Behlül, Erkan, Sinan (Dk. 76 Hüseyin), Burak (Dk. 46 Caner), Dilaver, Mustafa (Dk. 65 Ferhan), Fırat (Dk. 76 Şiyar), Muhammet, Feyyaz

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Azad (Dk. 90 Uğur), Niyazi (Dk. 65 Yılmaz), Artun (Dk. 85 Özgür Can), Hakan, Alperen (Dk. 85 Sinan), Gökhan, Eren (Dk. 90 Cengiz), Volkan, Sefa, Erman

GOLLER: Dk. 24 Dilaver (Şanlıurfaspor), Dk. 49 Alperen, Dk. 77 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu´na 2-1 mağlup oldu.

24´üncü dakikada Şanlıurfaspor´un kazandığı penaltı atışını kullanan Dilaver, topu ağlara gönderdi: 1-0.

49´uncu dakikada ceza alanında topla buluşan Alperen'in sert şutu filelerle buluştu: 1-1.

77´nci dakikada Gökhan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yılmaz'ın vuruşu ağlara gitti: 1-2.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-03-30 16:49:35



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