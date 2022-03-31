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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluşuna hazırlanıyor

İHA

Şanlıurfa 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluşuna hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü dolayısıyla kentte düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Her yıl coşkulu bir şekilde kutlanan etkinlikler bu yıl da dolu dolu geçecek.
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Urfa Kurtuluş Günleri” etkinlikleri 31.03.2022 saat 13.00’te 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe’deki Bando Konseri ile başlayacak. Etkinlikler aynı gün saat 15.30’da Şanlıurfa Hipodromundaki Bando Ekibi Konseri ve 19.30 Şanlıurfa Hipodromun da Şanlıurfa Kurtuluş Koşusu ile devam edecek ‘’Urfa Kurtuluş Günleri’’ etkinliği 01 Nisan Cuma günü saat 14.00’te bir AVM içerisinde Eski Urfa Yeni Urfa Temalı Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapılarak sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Aynı gün saat 17.15 Rabia Meydanında düzenlenecek olan Bando Ekibi Konseri ile devam edecek olan etkinlik çerçevesinde saat 18.00’da eski belediye önü abide kavşağı arasında yapılacak olan kortej yürüyüşünde bando gösterisi ile Protokol üyeleri halkı selamlayacak. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşecek olan etkinlikler de 02 Nisan Cumartesi günü saat 21.20’de Haleplibahçe Mahallesindeki Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası birçok konser sunulacak. Sonraki günlerde ise, 3 Nisan Pazar günü saat 21.30 Ramazan Sokağı’nda Teravih Namazı sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf ve Ney Grubu Konseri yer alacak. 04 Nisan Pazartesi saat 21.30 Ramazan Sokağı’nda Şanlıurfa Kurtuluş Temalı Hayati İnanç Söyleşi etkinliği düzenlenecek. 05 Nisan Salı günü düzenlenecek olan etkinliklerde saat 21.20’de Grup Mevlana tasavvuf Konseri ve Sema Gösterisi yer alacak. 06 Nisan Çarşamba günü saat 21.30’da Ramazan Sokağında Teravih Namazı sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Kurtuluş Temalı Konser ile etkinlikler devam edecek aynı gün saat 22.15’te Kum Sanatçısı Tarafından Kurtuluş Temalı Kum Sanatı Gösterimi düzenlenecek. 07 Nisan Perşembe günü saat 21.20’de Ramazan Sokağında Şanlıurfalı Şehitlerimiz ve Tüm Şehitlerimiz İçin Kuranı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif Okutulacak. 08 Nisan Cuma günü saat 12.00’da Cuma Namazı Öncesi Dergâh Camisinde Şanlıurfalı Şehitlerimiz ve tüm Şehitlerimiz için Hatmi Şerif okutulacak. 09 Nisan Cumartesi günü saat 21.30’da Balıklıgöl amfi alanında Kurtuluş Temalı video Maping, Lazer, Işık Gösterisi ve ardından havai fişek gösterisi gerçekleşecek. Urfa Kurtuluş Günleri dolayısıyla organize edilen etkinliklerde 10 Nisan Pazar saat 14.15’te Akçakale yolu üzerinde bulunan eski havaalanında Türk Yıldızları gösterisi 11 Nisan Özel Gösterisi, saatler 14.45’te ise Jandarma Üzüm Salkımı Gösterisi ile tüyleri diken diken edecek bir gösteriyi Şanlıurfalılarla buluşturacak. Aynı gün saat 16.30’da Rabia Meydanında Jandarma Merasim Birliği Gösteri ve ardından saat 17.15’te Eski Belediye Önü Abide Kavşağı arasında Jandarma Mehteran Birliği Yürüyüşü düzenlenecek ve halkı selamlayacak. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler Balıklıgöl amfi alanında devam edecek Balıklıgöl’de düzenlenecek olan etkinlikler saat 21.20’de başlayacak. Jandarma Merasim Birliği ve Jandarma Mehteran ekibi konseri, Şanlıurfa Kalesi Balıklıgöl Cephesi Mapping ışık ve lazer gösterisi ile aydınlanacak ve Cumartesi günü etkinlikleri havai fişek gösterisi ile son bulacak.
11 Nisan 2021 Pazar günü yani Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü, sabah saat 11.00’da Osmanbey Yeni Şehitlik Alanında Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak olan program, saat 15.00’de Göbeklitepe Amfi alanında Jandarma Mehteran Birliği Konseri ile devam edecek. Jandarma Merasim Birliği Gösteri ekibi aynı gün saat 17.15’te Balıklıgöl Amfi alanında düzenleyeceği konser ile Urfalılara unutulmaz bir gün yaşatacak aynı gün saat 17.30’da Balıklıgöl Platosunda Jandarma Üzüm Salkımı Helikopter ekibi nefes kesen bir gösteriye imza atacak. Saat 21.20’de Balıklıgöl platosunda 21.35 Jandarma Merasim Birliği Gösteri Ekibi ve Jandarma Mehteran Birliği konser düzenleyecek. 22.40 Kurtuluş Temalı Video Mapping, lazer, ışık gösterisi ve havai fişek Gösterisi düzenlenecek. Saat 22.50 Protokol konuşmalarının ardından “Urfa Kurtuluş Günleri” etkinlikleri sunulacak.

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