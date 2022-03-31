Karaköprü’de kilitli parke çalışması

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçe Belediyesine bağlı fen işleri ekipleri Batıkent Mahallesinde yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirerek hizmete sunuyor.

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen mahallelerde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Batıkent Mahallesinde yeni açılan yolun alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme çalışmalarına hemen başlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yol vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen yol çalışmaları, özellikle yeni gelişen ve konutlaşmanın devam ettiği mahallelerde yoğun bir şekilde yürütülüyor. Fen işleri ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını Seyrantepe, Batıkent, Doğukent ve Güllübağ gibi mahallelerde program dahilinde sürdürecek.

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