Firari hükümlü, tarlada yakalandı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ş.D., jandarma ekiplerince tarlada yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ş.D.'nin, Eyyübiye Mahallesi kırsalında saklandığını belirledi. Yakalanmamak için sürekli imaj değiştirdiği belirtilen Ş.D.'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarmayı fark edip kaçan Ş.D., ekiplerin takibiyle tarlada yakalandı. Ş.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-03-31 14:57:13
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