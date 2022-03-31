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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşevinde Ramazan yoğunluğu

İHA

Aşevinde Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlar Şanlıurfa Aşevi Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Yaklaşık 32 yıldır Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan Aşevi Derneği, bu ramazan ayında da hayırsever vatandaşların bağışladığı yardımları yetim, dul, mahkum yakını ile asker ailelerine ulaştırıyor.
Yaklaşık 32 yıldır Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere yardımların hayırseverler tarafından yapıldığını ifade eden Aşevi Derneği Yöneticisi Mehmet Emin Demirkol, mübarek Ramazan ayında muhtaç ailelerin unutulmamasını ve yardımların hayırsever vatandaşlar tarafından yapılması için çağrıda bulundu. Yıllık 300 ton kuru gıda, 1 buçuk ton ekmek ve yaklaşık 2 bin adet canlı hayvan eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aşevi Derneği Yöneticisi Mehmet Emin Demirkol, “Şanlıurfa’da 32 yıldır aşevimiz kuru gıda, sıcak yemek, giyim ve evlenecek olan genç kızlarımıza çeyiz yardımı ile destek olamaya devam ediyor. Ramazanı idrak edeceğiz. Buradan hayırsever vatandaş ve iş adamlarımıza çağrımız gelip görsünler, muhtaç aileleri bizzat kendileri görüp gerekli yardım ve giyimi de sağlayabilirler. Aşevi Derneğimizin 32 yıldır ayakta durmasına vesile olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” diyerek muhtaç ailelere yardım yapılması için destek olmaya davet etti.

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