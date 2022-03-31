Siverek’te kaza: 6 yaralı Kazada araçlardan birinin LPG tankı yerinden fırladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken kaza nedeniyle yerinden fırlayan LPG tankı büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi otogar kavşağında yaşandı. Ömer B.’nin kullandığı 63 M 3589 plakalı otomobil ile İsmail Ö.’nün kullandığı 63 M 7850 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Ö., Enes G., Ömer B., Bahar B., Mir Fırat B., ve Irmak B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Irmak B., buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Kazada otomobillerden birinin LPG tankı yerinden fırladı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önlem alarak tankın tamamen boşalmasını bekledi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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