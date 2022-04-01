Siverekli yazarlar imza gününde buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Gümrük hanında bu yıl 2.'cisi düzenlenen Siverek yazarların imza gününde 20 yazar, okurlarıyla bir araya geldi.

Türkiye’nin değişik illerinde ve Avrupa’da yaşayan Siverekli yazarın katıldığı imza gününde, okurlar hem kitapları imzaladı ve hem de yazarlarla sohbet imkanı buldu. Etkinliği organize eden Siverek Kültür, Bilim ve Sanat Derneği'nin Başkanı Halil Yoğunlu, ''Geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız yazarlar imza gününün 2’ncisi düzenlemiş bulunmaktayız. Yazar ve şairlerimiz okurlarıyla buluşma ve kitaplarını imzalama fırsatı buldu. Siverek’te bu etkinliği yapmaktan çok mutluyuz, bugün yüzlerce insanı bir arada, birlik ve beraberlik içinde görmekten çok memnun kaldık. 40 yıldır hocalarıyla, yazarlarıyla görüşmeyen öğrenciler, okurlar hocalarıyla buluştu. Katılım ve ilgiden çok memnun kaldık” dedi

Emekli öğretmen ve yazar Ali Uyan da yaptığı açıklamada, ''Çok güzel bir etkinlik oldu, bu çalışmayı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yıllardır yapılmayan bir çalışmayı yaptılar ve Siverekli yazarları okurlarıyla buluşturdular. Bu olmalıydı da, yazar kitabını çıkarıyor ama okuruyla buluşmanın yolu bu gibi imza günleridir. Bu gibi çalışmalara Sivil Toplum örgütleri her zaman öncülük etmeleri gerekiyor. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu

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