Çocukların çimende kayak keyfi Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar çimenlerden kaydı

Hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa’da bu yıl karda kayma keyfi yaşayan çocuklar, bu defa çimenlerde kayma keyfi yaşadı. Dere yatağının kenarındaki yeşil alanda kayan çocuklar, tehlikeye de aldırış etmedi.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da soğuk ve karlı geçen kış aylarının ardından baharın gelmesiyle havalar ısınmaya başladı. Kış aylarında yoğun olarak etkisini gösteren karda kayak keyfi yaşayan çocuklar, bu defa çimenlerde kayak keyfi yaşıyor. Çimenlerin üzerinde yokuş aşağı kayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Kayak yaptıkları çimenlerin sonundaki yaklaşık 2 metre derinliğinde olan betondan yapılmış dere yatağına aldırış etmeyen çocuklar, büyük tehlike de yaşadı. Tepeden kayan çocuklar, dere yatağına birkaç metre kala durup yeniden kaymak için yukarı tırmandı. Çocukların çimenlerde kayak keyfi kameraya yansıdı.

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