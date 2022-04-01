Siverek’te kaza: 1 ölü 1 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Kaza; İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Küptepe kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Küptepe kırsal mahallesi yakınlarında K. P. yönetiminde bulunan 63 EH 878 plakalı araç direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Şerife Karadağ olay yerinde yaşamını yitirirken Ayşe Güçlü ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren Şerife Karadağ ise Siverek Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

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