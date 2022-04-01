Eski ve yeni Urfa temalı fotoğraf sergisi

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“Urfa kurtuluş günleri’’ etkinlikleri dolayısıyla fotoğraf sanatçısı Yasin Küçük’ün objektifine yansıyan Eski UrfaYeni Urfa Temalı Fotoğraf Sergisinin açılışı yapılarak sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 12 gün sürecek etkinlikler çerçevesinde Piazza Alışveriş merkezinde Yasin Küçük Eski Urfa Yeni Urfa temalı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa Esnaf Ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Altun tarafından yapıldı. Beyazgül, sergi açılışının ardından alanda bulunan Şanlıurfa’nın eski ve yeni karşılaştırmalarının yapıldığı fotoğrafları tek tek inceledi. Alışveriş merkezine gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 11 Nisan’a kadar açık kalacak.

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