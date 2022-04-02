Eyyübiye’de öğrencilere tiyatro gösterimi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçe Belediyesi ve Eyyübiye İlçe milli EğitimMüdürlüğünün birlikte organize ettiği ‘Ovanın Başakları Okuyor’ kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilere, tiyatro gösterimi yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan ‘Ovanın Başakları Okuyor’ kitap okuma yarışması ve Bilim Fuarı, Ambartepe Ortaokulu, Altınbaşak Ortaokulu, Maskan Ortaokulu, İkizce Ortaokulu, Güzelkuyu Ortaokulu ve Uğurlu Orta Okullarının katılımıyla başlamıştı. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek, düşünmeye sevk ederek ilçedeki öğrencilerin genel kültür seviyelerini geliştirmek için hayata geçirilen projede başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Projenin açılışında konuşan ve öğrencilere verilecek hediyelerin dışında tablet sözü ve tiyatro etkinliği sözü veren Başkan Kuş’un talimatı, Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yerine getirildi. Eyyübiye Belediyesi Batıkent Kültür Merkezinde düzenlenen ve başarılı öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinin, proje çerçevesinde tüm okullara da yayılması için çalışma başlatıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine sundukları imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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