Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da biri propaganda, 5'i terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Şanlıurfa merkez, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri propagandadan, 5 kişi ise örgüt üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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