Komşu ailelerin kavgası kamerada



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İmam Bakır Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-04-02 14:41:53



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