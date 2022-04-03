Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Şenkaya, Coşkun Yalçın

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk.68 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl (Dk.52 Barış Şen), Abdurrahman (Dk.27 Burak), Fatih, Fevzi, Emre Yıldırım (Dk.68 Emre Aydın),

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha Mehmet Tosun (Dk.88 Kemal), Melih (Dk.77 Mert), İlker, Ramazan (Dk.68 Uğurcan), Tayfun, Berkay, Muhammed Enes, Sercan, Mesut, Muhammed Fatih

SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek (Karbel Karaköprüspor) Sercan, Taha, Mehmet Tosun (Belediye Derince spor)

GOLLER: Dk.31 Burak, Dk.82 Barış (Karbel Karaköprüspor), Dk.25 Mehmet Tosun, Dk.49 Sercan, Dk.65 Ramazan, Dk.72 Muhammed Enes (Belediye Derincespor)TFF 3'üncü Lig 29´uncu haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor´a 4-2 yenildi.

25'inci dakikada Melih´in pasıyla kale önünde buluşan Mehmet Tosun, sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

31´inci dakikada Fevzi´nin ceza alanına ortasına iyi yükselen Burak, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

49´uncu dakikada Tayfun´un pasıyla kale önünde buluşan Sercan'ın vuruşu filelere gitti: 1-2.

65'inci dakikada İlker´in ortasına ceza alanında iyi yükselen Ramazan'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-3.

72´nci dakikada kaleciyle baş başa kalan Muhammed Enes, plase vuruşla topa ağlara gönderdi: 1-4.

82'nci dakikada Umut'un pasıyla ceza alanında buluşan Barış'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-4. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-04-03 16:05:17



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