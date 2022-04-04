Viranşehir lig ikinciliğini garantiledi

BAL liginde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, Pütürgespor’u 70 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala ikinciliğini garantiledi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grubun güçlü ekiplerinden Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Pütürgespor’u ağırladı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Yeni ilçe stadında oynanan maçı taraftarlarla birlikte izledi. Maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarsını 4. Dakikada Oğuz Baykal, 27’de Sercan Tunç ve 33’te Abdullah Berat Demir’in attığı gollerle 30 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstün oynayan Viranşehir Belediyespor, müsabakanın 53. Dakikasında Sercan Tunç, 68’de Murat Akgul, 88’de Mehmet Bozan ve 90’da İbrahim Kısak’la bulduğu gollerle sahadan 70 galip ayrıldı. Alınan galibiyetle puanını 31’e çıkaran Viranşehir Belediyespor, Ligin bitimine 1 hafta kala lig ikinciliğini garantiledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, maçın ardından soyunma odasına giderek alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Bu sezon şampiyon olmayı çok istediklerini ama kısmet olmadığını belirten Ekinci, önümüzdeki sezon bu hedeflerini gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti. Viranşehir Belediyespor, sezonu önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Malatya İdmanyurduspor maçı ile bitirecek.

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