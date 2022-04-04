Karaköprü'de üst yapı ve yol açma çalışması devam ediyor

Karaköprü Belediyesi ilçede yol sıkıntısı yaşanmaması için üst yapı çalışmaları çerçevesinde yeni yol açma mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları ile ilçeye yeni yol kazandırma mesaisi sürüyor.

Doğukent Mahallesinde yeni yapıların olduğu bölgede ihtiyaç nedeniyle yeni yol açma çalışmaları yapılırken, açılan yollarda alt yapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi gerçekleştirilecek. Bunun yanında üst yapı çalışmaları çerçevesinde olmuş asfalt yollarda ekipler onarım çalışması yaparak yollardaki sıkıntıyı giderirken, yaya güvenliği için kaldırım olmayan yollarda da yeni kaldırım yapımı çalışması gerçekleştiriliyor.

Baydilli, “Yolları açık ve ferah bir Karaköprü için fen işleri ekiplerimiz ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üst yapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyor. Göreve geldiğimiz günden beri yol konusuna önem verdik ve her dönemde yol açma çalışmalarımıza ara vermedik. Bundan sonra da sürekli büyüyen ve ihtiyaç doğan Seyrantepe, Batıkent, Doğukent ve Mehmetçik gibi mahallelerimiz ile diğer mahallelerimizde çalışmalarımızı tempo kaybetmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.

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