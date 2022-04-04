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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de 3 bin 296 kişiye iftar yemeği

İHA

Haliliye'de 3 bin 296 kişiye iftar yemeği

Haliliye Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca 3 bin 296 kişinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. İftar öncesi sıcak yemekler tek tek kapılar çalınarak, sefer tasları ile teslim ediliyor.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gönüllere dokunuyoruz” anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Evlere sıcak yemek hizmeti, Ramazan Ayında ise iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun olan ailelere, sıcak yemekleri teslim ediliyor. Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurarak, kapı kapı dağıtılıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından Ramazan Ayı boyunca iftar öncesi hanelere ulaştırılan hizmetten ise 719 hanede 3 bin 296 vatandaş yararlanıyor.

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