Dicle Elektrik’ten Suruç’ta elektrik kesintisine ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada, aşırı yüklenme nedeniyle yanan ve üç kez değiştirilen trafoya her defasında dışarıdan usulsüz müdahale edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Tavşanköy Mahallesinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, mahallenin elektrik şebekesini besleyen trafoya kaçak kullanmak için müdahale edildiğini, aşırı yüklenmeye dayanamayan trafonun son 1 ay içerisinde 3 kez yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Açıklamada, Arıza Onarım Bakım (AOB) ekiplerinin kesinti sonrası bölgede yaptıkları incelemede, trafoya yapılan usulsüz müdahaleye dikkat çekildi. Mahallede 85 mesken bulunmasına karşın kayıtlı abone sayısının 55 olduğunu ifade edilen açıklamada, “Kayıtlı abone sayısının enerji tüketimini karşılayacak şekilde mahallede 160 kVA gücünde trafo hizmet vermektedir. Ancak bazı kişiler tarafından kaçak elektrik kullanmak amacıyla trafonun 250 A olan şalterinin 400 A’ya çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenden dolayı son 1 ay içerisinde aşırı yüklenmeye dayanamayan 3 adet trafo yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. İlk olarak 27 Şubat’ta yanan trafo yenisiyle değiştirilmiş olmasına rağmen 3 Mart’ta tekrar aynı nedenden dolayı trafo yanmıştır. Ekiplerimiz mahallenin elektriksiz kalmasını önlemek için yine yanan trafoyu yenisiyle değiştirmiştir. En son 23 Mart’ta aynı trafo bir kez daha aşırı yüklenmeye dayanamayıp yanarak devre dışı kalmıştır” denildi.

43 abonenin 684 bin lira elektrik borcu bulunuyor

Şirket açıklamasında AOB ekiplerinin yanan trafoyu değiştirmek için geçtiğimiz cumartesi günü Tavşanköy’e gittiği ancak ekiplerin çalışmasının bazı gruplar tarafından engellendiğine öne sürdü. Mahalle sakinleri tesis edilecek trafonun 250 kVA gücünde olması konusunda ısrar ederken, mahallede kayıtlı abone sayısını göz önünde bulunduran şirket yetkilileri teknik şartnameler gereği 160 kVA gücünde trafonun tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, mahallede abone olmadan kaçak yollardan elektrik kullanan kişilerin abonelik işlemlerinin yapılması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Bu trafomuzun üzerinden 85 hane elektrik almasına rağmen, 55 adet kayıtlı abone bulunmaktadır. Vatandaşların abone yapılması için işlemlere başlanmıştır. 13 hanenin yeni abonelik işlemleri yapılırken, 17 hane tüm ısrarlarımıza rağmen abone kaydını yaptırmamıştır. 43 aktif abonenin ödenmemiş toplam 684 bin 379 lira elektrik borcu bulunmak” ifadelerine yer verildi.

Mahallede dağıtım şirketi tarafından yanan elektrik tesisatı bir kez daha yenilenerek elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

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