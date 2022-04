İftar vaktini cami avlusunda bekliyorlar

Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da yaşlı vatandaşlar, iftar vaktini Hasan Paşa Camii avlusunda bekliyorlar.

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 25 derecenin üzerinde seyrediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Ramazan ayında serin alanlarda zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesindeki Hasan Paşa Camii avlusunda yoğunluk oluşturdu. Daha çok yaşlıların yoğunluk oluşturduğu avluda, iftara saatler kala bazı vatandaşların uzanarak dinlendiği, bazılarının ise banklarda sohbet ederek zaman geçirdiği görüldü.

Sıcaktan bunalan çocuklar ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıklıgöl platosundaki Hasan Paşa Camii'nin avlusundan geçen kanalda yüzerek serinledi. Ayaklarını suya koyarak serinleyen gençler, iftar vaktini beklediklerini söylediler.

Cami avlusunda iftar vaktini bekleyen vatandaşlardan Mustafa Şahin, “Şanlıurfa sıcak bir memleket, biz de burada cami avlusunda serin iftar vaktini bekliyoruz. Burası Hasanpaşa Camii avlusudur. Benimle birlikte birçok yaşlı burada toplanmış oturuyor. Bu şekilde oturuyoruz, arkadaşlarla birlikte sohbet, muhabbet ederek zaman geçiriyoruz. Eskiden hayır, bereket vardı. Şimdi kadir kıymet kalktı, her şey para oldu. Devir para devri oldu. Devir böyle kötü bir devir oldu” dedi.

Mehmet Demir de, “Buradaki herkes oruçludur. Gelip burada iftarı bekleyerek zaman geçiriyoruz. Ben bir saat önce geldim. Oturuyorum, namaz kıldıktan sonra gideceğim. Burası her zaman böyledir. Her Ramazan'da yaşlılar gelir, burada oturur zaman geçirir” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Tahir Kılıç ise, “Biz evden çıktığımızda mekanımız Hasanpaşa Camii yakınları ve Dergah Camii yakınlarıdır. Arkadaşlarla namaza kadar sohbet ederek zaman geçiririz. Buradaki ortam çok güzel. Arkadaşsız olmaz, illa bir arkadaşın olacak. Ben burada yaklaşık 12 saat kalıyorum. Bazen öğlen eve giderim, bazı günler de hiç gelmem. Bu yıl Ramazan ayı güllük gülistanlık, bulunmaz bir havadır. Hava çok serindir. Eski Ramazan'la şimdiki Ramazan'ı kıyaslayamayız. Eski Ramazan neşeydi, şimdiki Ramazan'da neşe yok, teravih namazında neşe yok, arkadaş sohbetlerinde neşe yok. Eskiden hava sıcaktı, herkes birbirine sıcak yemekler götürürdü. Şimdi o insanlık kalktı. Eski Ramazan eserinden bir şey kalmamış” ifadelerini kullandı.

