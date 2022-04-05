Karaköprü’de yüzme havuzu açılışa hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlanarak hizmete sunulmak üzere açılışa hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi önemli bir hizmeti daha ilçeye kazandırıyor. Vatandaşların talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda inşaat çalışmaları tamamlanırken, önümüzdeki günlerde yapılacak törenle hizmete açılacak. Doğukent Mahallesinde 6 bin metrekare alanda yapılan havuzun iç kısmı tamamen biterken, havuz dışındaki yeşil alan ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının da büyük oranda bittiği öğrenildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çok güzel bir hizmeti daha ilçeye kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan açılış töreniyle birlikte yarı olimpik kapalı havuzun vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Baydilli, “Güzel bir projeyi daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir havuz değil yeşil alanıyla, fitness alanıyla, dinlenme kamelyalarıyla birlikte Doğukent Mahallemizdeki vatandaşlarımız için ayrıca bir yaşam alanı da olacaktır. Kapalı havuzu ve yeşil alanıyla güzel bir tesis yaptığımıza ve vatandaşlarımızın da bu hizmete tam not vereceğine inanıyorum. İlçemize ve Doğukent Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Doğukent Mahallesinde bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak.

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