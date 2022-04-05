Yazar Hayati İnanç, Şanlıurfalılarla buluştu

Türkiye'nin tanınan ve sevilen ismi HukukçuYazar Hayati İnanç, Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Şanlıurfalılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Şanlıurfalılarla buluşan İnanç, bilgi ve deneyimlerini, sohbetiyle, katılımcılarla paylaştı. İnanç, söyleşide Şair Nabi’nin şiirlerinden ve Urfa edebiyatından kesitler de sundu. Şanlıurfalıların ilgi gösterdiği söyleşide, Yazar Hayati İnanç, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü öncesi kentte olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Şanlıurfa öncesi Şanlı, sonrası Şanlı bir şehirdir” dedi. İnanç, imanı ve kalbi kuvvetli olana hiçbir gücün tesir edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Söyleşinin sonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan tarafından gecenin anısına Yazar Hayati İnanç'a hediyesi takdim edildi. Yazar Hayati İnanç’ı Şanlıurfa’da tekrar dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkanvekili Kaytan, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Şanlıurfa’nın farklı bir yere sahip olduğunun altını çizen Yazar Hayati İnanç, “Şair Nabi’nin memleketi olması hasebiyle, Şanlıurfa benim için özel önem arz ediyor. Şanlıurfalılarda keskin bir dinleyiş gördüm festival havasında geçen ve açık havada gerçekleşen bir etkinlik olmasına rağmen ciddiyet ve dikkatle dinlediler. Ramazan Ayı’nın bereketi içerisinde geçen bir buluşma oldu inşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.

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