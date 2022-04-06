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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borç parayla aldığı 5 kilo kuru çayı çalındı

İHA

Borç parayla aldığı 5 kilo kuru çayı çalındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir hırsız, otomobilin bagajındaki 5 kilo kuru çayı çaldı. Elindeki çayla bölgeden rahat tavırlarla uzaklaşan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi İnkılap Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Kırsal Ceylan Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Mahmut Aydın, bir tanıdığına ait marketten borç parayla 5 kilogram kuru çay ve gıda malzemeleri aldı. Ağır olduğu için ilk önce kuru çayı otomobilinin bagajına bırakan Aydın, daha sonra diğer ürünleri almak için tekrar markete girdi. Döndüğünde çay poşetini yerinde bulamayan Aydın şoka uğradı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Aydın, çay poşetini bir kişinin alarak uzaklaştığını gördü. Aydın, şikayetçi olduğu hırsızın yakalanmasını istedi.

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