Şanlıurfa’da kaza anları kameralara yansıdı

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Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyreden otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi hafif yaralandı.

Meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

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