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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin iftarda şehit aileleri ve gazilere misafir oldu

İHA

Vali Erin iftarda şehit aileleri ve gazilere misafir oldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2017 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Ateş’in ailesiyle iftar sofrasında buluştu.
Şehit Uzman onbaşı Halil Ateş’in babası Celal Ateş ve aile üyeleriyle bir sofraya oturan Vali Erin, buldukları her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Rabbim şehit ailelerimizin yuvalarına huzur, sofralarına bereket versin. Tüm şehit ailelerimize hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.
Şehit Halil Ateş’in ailesiyle iftarın ardından, 1993 yılında Diyarbakır’da vatani görevini yaparken gazi olan Mahmut Yüksel Güç’ü evinde ziyaret eden Vali Erin, burada da gazinin ailesiyle sohbet ederek, hayırlı ramazanlar diledi. Vali Erin’e ziyaretlerinde, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Gönüllü de eşlik etti.

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