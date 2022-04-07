Traktör devrildi; sürücü öldü, oğlu yaralandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da devrilen traktörün sürücüsü Ali Şermet (57) hayatını kaybetti, oğlu Kadir Şermet (14) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Suruç ilçesi Bostancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Ali Şermet yönetimindeki 63 L 3409 plakalı traktör, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, Ali Şermet ile oğlu Kadir Şermet, traktörün altında kaldı. Çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şermet kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-04-07 14:55:06



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