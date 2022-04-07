Haliliye’de üstyapı çalışmaları hummalı sürüyor

Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmaları çerçevesinde kilitli beton parke döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını 4 mahallede devam ettiriyor.

“Yenilik ve değişimin kalbi Haliliye” sloganı ile fen işleri müdürlüğü, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiren ekipler, ramazan ayında geç saatlere kadar mesai yapıyor. Devteyşti, Şehitlik, Ahmet Yesevi ve Yenişehir Mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürüten ekipler, yeni yolları kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Haliliye Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında yürüttüğü hummalı çalışmalar ise vatandaşlardan tam not alıyor.

Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçe genelindeki çalışmaların program dahilinde yapılacağı kaydedildi.

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