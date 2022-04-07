Suriyeli Yasemin, elleri bağlanıp, boğazı kesilerek öldürüldü

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da Suriye uyruklu Yasemin El Salih (18), evinde elleri bağlı, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, Sırrın Mahallesi´ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. 2 yıllık evli Yasemin El Salih´e ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca şüphelenen yakınları babasından temin ettikleri anahtarla içeri girdi. El Salih´i kanlar içinde yerde yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi elleri iple bağlı, boğazı kesildiği belirlenen Yasemin El Salih´in öldüğünü tespit etti. Haber verilince eve gelen eşi Ahmet El Salih, sabah işe gittiği, gelen telefonla da eşinin öldüğünü öğrendiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Yasemin El Salih´in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-04-07 17:16:53
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