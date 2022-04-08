Avrupa şampiyonu Murat Fırat'a memleketi Şanlıurfa´da davul ve zurnalı karşılama



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) Macaristan'ın başkenti Budapeşte´de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası´nda altın madalya kazanan Murat Fırat, memleketi Şanlıurfa´da davul ve zurnayla karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye 7'inci altın madalyasını kazandıran ve olimpik branşta Avrupa şampiyonu olan Şanlıurfalı sporcu Murat Fırat, memleketinde çoşkuyla karşılandı. GAP Havaalanı'nda yakınları ve sporcular tarafından davul ve zurnayla karşılanan Fırat, sevenleri tarafından omuzlarda aracına taşındı. Türkiye ve Şanlıurfa adına Avrupa şampiyonu olarak yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Fırat, "Avrupa şampiyonluğu en büyük hayalimdi. Ülkemize altın madalyayı kazandırıp gödere bayrağımızı dalgalandırmak benim için gurur oldu. Önümüzde artık dünya şampiyonası var. Bu şampiyonada da altın madalya kazanıp, bayrağımızı göndere çekmek istiyorum" dedi.

Antrenör Esat Yanar ise ekip olarak kısıtlı imkanlarla çalıştıklarına dikkati çekerek, "Şanlıurfa tarihinde gerçek manada olimpik alanda bir Avrupa şampiyonasında alınmış bir madalya kazandık. Murat Fırat´a çok teşekür ediyoruz. Biz Şanlurfa´da şampiyon yetiştiriyoruz ama tesis olmadığı için elimizde tutamıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fırat'ın, havalanında karşılanması

Davul-zurna eşliğinde karşılanan Fırat

Murat Fırat'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-04-08 11:16:24



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