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Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da

DHA

Bakan Kasapoğlu Şanlıurfa'da


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kasapoğlu, toplantıda Avrupa güreş şampiyonu olan Şanlıurfalı sporcu Murat Fırat'ı da tebrik etti.
 YÜZME HAVUZUNUN AÇILIŞINI YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde Polis Haftası nedeniyle okutulan mevlit programına katılıp, cuma namazı kıldı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Karaköprü'de yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını da yaptı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, millet için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şanlıurfa, her branşta yeteneği, iddiası olan şehir. Olimpik havuzumuzu bitirdik, ilçelerimizde inşa ettiğimiz, inşa edeceğimiz havuzlarımız var. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyerek Şanlıurfa'da herkese yüzme öğreteceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en güçlü yurt altyapısına hem nicelik hem de nitelik itibarıyla sahip olduğunu ve yurt sayısını her geçen gün arttırdıklarını kaydetti.
"BU ÜLKE GENÇ NÜFUSUYLA GÜÇLÜ BİR ÜLKE"
Şanlıurfa'da gençlik merkezi bulunmayan ilçenin kalmayacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu ülke genç nüfusuyla hakikaten potansiyeli güçlü bir ülke ve Şanlıurfa genç nüfus açısından en öncü illerden biri. Bizim gençlerimiz merhameti olan, yüreği olan gençler. Sadece kendisini değil, milletini, insanlığı düşünen gençler. Milleti için, insanlık için umudu olan gençler. İşte biz bu gençler için bugün Karaköprü'deyiz, Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın tüm ilçeleri için yeni çalışmalar planlıyoruz, yeni gayretleri birlikte ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye, gençleriyle birlikte sadece bugünler için değil, yarınlar ve daha güçlü gelecek için büyük bir umut. Bizler tıpkı bugün olduğu gibi bu umudu, bu sevgiyi, bu kardeşliği birlikte büyüteceğiz. İnsanlık için çare olmaya, dünyanın 5'ten büyük olduğunu güçlü bir şekilde haykıran Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde insanlığa, insanlığın dertlerine çare olmaya, insanlar için, mazlumlar için umut olmaya devam edeceğiz."
HENTBOLLA İLGİLİ ALTYAPI MÜJDESİ
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sahneye, geçen yıl Türkiye Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak gittiği Ankara'da toprak sahada antrenman yaptıklarını anlatan konuşmasıyla dikkati çekip destek gören Merve Akpınar'ı çıkardı. Merve'nin kendilerinden istediği spor sahası talebini de görüştüklerini anlatan Kasapoğlu, "Merve'nin ve arkadaşlarının istediği salon imkanını ve hentbolla ilgili altyapıyı da Şanlıurfa'mıza kazandıracağımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Merve için, arkadaşları için ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bakan Kasapoğlu kürsüde konuşurken, havanın rüzgarlı oluşu nedeniyle, üzerine bayrak, flama, ses sitemleri ve fonun uçmaması için de belediye görevlileri önlem aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL
2022-04-08 17:27:56

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