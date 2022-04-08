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İftar telaşı kaza getirdi: 3 yaralı Korktuğu için ağlayan çocuğu bayan sağlık görevlisi sakinleştirmeye çalıştı

İHA

İftar telaşı kaza getirdi: 3 yaralı Korktuğu için ağlayan çocuğu bayan sağlık görevlisi sakinleştirmeye çalıştı

Şanlıurfa’da iftar vaktine dakikalar kala iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanstaki bayan sağlık görevlisi, korktuğu için ağlayan yaralı çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza, iftar vaktine dakikalar kala Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. İftara yetişmek isteyen Ramazan G.’nin kullandığı 63 ZC 744 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AKK 493 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile aynı otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Bayan sağlık görevlisi sakinleştirmeye çalıştı
Olay yerine giden ambulanstaki bayan sağlık görevlisi korktuğu için ağlayan yaralı çocuğu kucağına alarak ambulansa götürerek sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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